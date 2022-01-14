В двух районах Липецкой области ввели особый противопожарный режим

Липчан просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Юлия КЛЮЕВА

С начала 2022 года в Липецкой области зафиксировали 48 пожаров, в которых погибло 6 человек. Только за минувшую неделю, с 6 по 12 января, произошло 24 возгорания, а жертвами огня и дыма стали 4 жителя региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, наибольший рост количества погибших в пожарах оказался в Данковском и Добринском районах. В связи с этим там ввели особый противопожарный режим: с 11 января по 11 февраля в Добринском, а с 11 января по 1 февраля - в Данковском районе.

В этот период с местными жителями будут беседовать о мерах пожарной безопасности, в том числе при использовании печного отопления и электроприборов. Органам местного самоуправления поручили ввести дополнительные требования пожарной безопасности. Пристальное внимание уделят гражданам из "групп риска", а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также проверят чердаки и подвалы, состояние электропроводки в многоквартирных домах, исправность автоматических систем пожарной сигнализации.