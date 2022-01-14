В субботу 2 улицы Липецка останутся без холодной воды

В Липецке вновь отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 15 января, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. На сетях запланированы ремонтные работы.

По данным пресс-службы "РВК-Липецк", с 10 утра и до окончания работ краны пересохнут в доме №68 по улице Семашко. Специалисты будут устранять утечку на водопроводе диаметром 100 мм. Туда же подвезут воду.

На этот же период времени без воды останутся жители улицы 15 микрорайон, 8-14. Там тоже произошел порыв трубы диаметром 100 мм. Подвоз воды организуют к дому №13 областного центра.

После включения вода может быть мутной какое-то время. Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской компании по телефонам 175 и 236-175.