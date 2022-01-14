В ночь на субботу в Липецкой области метель, на дорогах снежные заносы

В Липецке снежно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 15 января, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренный снег. А также метель, на дорогах снежные заносы.

В регионе от 1 до 6 градусов ниже ноля. Днем небольшой снег. Ветер северный 9-14 м/с. Возможны порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 725 мм рт.ст.

В воскресенье, 16 января, в Липецк вновь ворвутся крепкие морозы. В темное время суток столбик термометра опустится до -10 градусов. Днем в областном центре до 4 градусов со знаком минус. Возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 748 мм рт.ст.