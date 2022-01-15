Грабитель из Подмосковья нападал пенсионерок на улицах Липецка

В Липецке будут судить жителя Московской области, который нападал на пенсионерок. 29-мужчина из Подмосковья обвиняется в серии грабежей. По данным полиции, грабитель орудовал в Липецке в августе 2021 года.

В тот период в различные дежурные части поступило ряд заявлений о грабежах от пожилых людей. Негодяй нападал только на женщин, обычно поджидал в подъездах или в безлюдном месте, подбегал сзади, толкал, вырывал из рук сумки и сбегал.

Всего москвич награбил 50 000 рублей до того, как его поймали. Добычей злодея обычно становились сотовые телефоны бабушек, наличность, банковские карты и другие личные вещи. Все ценное грабитель продавал, остальное выбрасывал.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, обвинение предъявили по частям 1 и 2 статьи 161 УК – грабеж. Всего вменили три эпизода, нападавшему грозит до семи лет.