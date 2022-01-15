Липецкие спасатели вытащили четыре застрявшие в снегу машины

Сильный снежный циклон, которые обрушился на Липецкую область в эти выходные, 14 и 15 января, доставил хлопот дорожникам, автомобилистам и спасателям. Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, четыре автомобиля оказались заблокированы в снегу на дорогах Грязинского района.

Спасатели вытащили четыре застрявшие в снегу машины Фото: УГПСС Липецкой области

Вызволять попавших в беду автомобилистов пришлось спасателям. На помощь выезжали сотрудники пожарно-спасательных постов №40 и 44 села Плеханово и Сухоборье. Все застрявшие в снегу машины, включая микроавтобусы, благополучно вытащили с помощью тросов и пожарных машин.