Крещенские купания 2022 в Липецке: горожан будут поить горячим чаем и раздавать маски

В Липецке готовятся к Крещенским купаниям Фото: Юлия КЛЮЕВА

Этим утром, 17 января, на совещании в мэрии Липецка обсудили организацию крещенских купаний. Напомним, в ночь с 18 на 19 января в областном центре заработают 2 купели - на Центральном пляже и пруду 3-его участка ЛТЗ. В 22.00 воду освятят священнослужители.

По данным пресс-службы городской администрации, на участках установят отапливаемые палатки для переодевания. Любители ледяной воды также смогут выпить горячего чая. Будут дежурить медики, спасатели и полицейские. А на подъезде к Центральному пляжу регулировать движение автоинспекторы. Припарковать машину можно у "Фрегата", вдоль улицы Маяковского. К работе в Крещенскую ночь привлекут волонтеров. Они будут следить за соблюдением социальной дистанции, раздавать пришедшим маски.

В Крещенскую ночь у купелей будут дежурить медики, спасатели и полицейские Фото: Юлия КЛЮЕВА

В районе Центрального пляжа уже установили деревянную купель. На пруду 3-его участка она появится во вторник, 18 января. Липчан предупреждают - купаться в несанкционированных местах запрещено. За нарушение предусмотрена административная ответственность.