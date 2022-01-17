Во вторник в Липецке небольшой мороз и снег

В Липецке снежно и морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 18 января, в Липецке установится комфортная зимняя погода. Ночью около 4 градусов мороза и снегопад. Днем облачно, до 1 градуса ниже ноля. С утра небольшой снег, а после обеда без осадков. Ветер южный с переходом на западный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 740 мм рт.ст.

В среду, 19 января, вновь ожидаются крепкие морозы. В темное время суток столбик термометра в областном центре опустится до -15 градусов. Днем синоптики обещают 4 градуса со знаком минус. В течение дня небольшой снег. Ветер северный с переходом на северо-западный 8-10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 749 мм рт.ст.