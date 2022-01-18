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Происшествия18 января 2022 6:25

Под Липецком "Мерседес" влетел в столб: водитель погиб на месте

А 82-летний водитель "шестерки" попал в больницу после ДТП с иномаркой
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком иномарка влетела в столб

Под Липецком иномарка влетела в столб

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувший понедельник, 17 января, на проспекте Мира в Липецке столкнулись "Киа" и ВАЗ-2106. По предварительным данным, один из водителей выехал на красный свет, что и стало причиной аварии. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадал 82-летний мужчина за рулем отечественной легковушки. Его с травмами госпитализировали.

В Липецке столкнулись "Киа" и ВАЗ-2106

В Липецке столкнулись "Киа" и ВАЗ-2106

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В тот же день на трассе "Дон" в Хлевенском районе водитель "Мерседеса" не справился с управлением. Иномарка съехала на обочину и врезалась в световую опору. 29-летний мужчина погиб на месте.

На трассе Липецк-Доброе недалеко от областного центра столкнулись "Тойота" и "Нива". 38-летний водитель второго автомобиля получил травмы. Его пришлось госпитализировать. Предварительная причина аварии - выезд на встречную полосу.