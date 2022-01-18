В Липецке готовятся к росту заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон»

В Липецке проходит заседание оперативного штаба по коронавирусу. В самом начале губернатор отметил, что регион готовится к росту заболеваемости в связи с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Причем в эту волну цифры могут быть гораздо выше, чем было ранее.

На заседании также отметили, что коэффициент распространения инфекции за последние 4 дня повысился с 0,95 до 1,66 – это говорит о том, что рост заболеваемости уже начался.

Главный санитарный врач региона Владимир Бондарев заявил, что с учетом нового штамма может вырасти заболеваемость среди детей. Поэтому нужно готовить детские больницы и поликлиники.

На данный момент «Омикрона» в Липецкой области нет, но он уже циркулирует в соседних областях – Воронежской и Орловской.