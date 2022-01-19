По жалобам жильцов аварийного общежития под Липецком, проживающих с тараканами и плесенью, проводят доследственную проверку

Следователи вмешались в ситуацию с аварийным домом в Липецкой области, жители которого утверждают, что им не предоставляют жилье. Речь идет об общежитии по улице Заводская в Лебедяни. 15 семей, среди которых есть дети и старики, вынуждены проживать в антисанитарных условиях - старые трубы, плесень, отсутствие воды, разбитые стекла, полчища тараканов. . Жильцы пожаловались на затягивание сроков - они никак не получат новые квартиры в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства этой истории, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение и дадут юридическую оценку происходящему - действиям или бездействию должностных лиц администрации района.

Кстати, председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию в Лебедяни под контроль. Он поручил руководителю регионального СКР Евгению Шаповалову доложить о ходе и результатах проверки.