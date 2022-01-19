Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 14:22

В Липецке оштрафовали водителя школьного автобуса, который врезался в иномарку

В транспорте находились 7 детей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецке оштрафовали водителя школьного автобуса, устроившего ДТП

В Липецке оштрафовали водителя школьного автобуса, устроившего ДТП

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке автоинспекторы оштрафовали водителя школьного автобуса, устроившего ДТП. В эту среду, 19 января, на улице Студеновской "ПАЗ" столкнулся с автомобилем "Нексия". Дорожные полицейские установили, что автобус врезался в иномарку, которая поворачивала направо. И всему виной - несоблюдение дистанции водителем "ПАЗа".

Школьный автобус и иномарка столкнулись в Липецке на улице Студеновская

Школьный автобус и иномарка столкнулись в Липецке на улице Студеновская

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В автобусе находились 7 детей. На место аварии прибыли бригады скорой помощи. Медики осмотрели всех детей. К счастью, травм никто не получил.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в отношении водителя школьного автобуса составили протокол по ч.1 ст.12.15 КоАП РФ "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда". Мужчине назначили штраф в 1 500 рублей.