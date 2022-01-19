В Липецке пожарные спасли девушку, повисшую на балконе дома

Липчанка едва не соскользнула с балкона 3-его этажа Фото: принтскрин видео.

В минувший вторник, 18 января, в Липецке едва не случилась трагедия. На балконе жилого дома по улице Ленинградская повисла молодая девушка. Сообщение об этом поступило около 14.04 в ПСЧ №5. Когда спасатели прибыли на место, липчанка чудом смогла забраться на крышу балкона 3 этажа.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, командир отделения Ильгар Танрызаде, забежав в квартиру 4 этажа, решил спуститься к девушке. Несчастная теряла силы и начала сползать вниз. В этот момент спустившийся по веревке Ильгар подставил ногу, задержав ее падение, и притянул к себе.

Командир объяснил, что липчанке нужно хорошенько зацепиться за поясной ремень. Он, в свою очередь, крепко обхватил девушку и начал подниматься вверх. Пожарные подтягивали веревку на балкон 4 этажа. Спасательная операция завершилась успешно.