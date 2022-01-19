В четверг 5 улиц Липецка останутся без света, еще 2 - без воды

В Липецке отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 20 января, в Липецке ожидаются очередные отключения света и воды. С 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Задорожная, 24; Желябова, 3; Зегеля, 2; Интернациональная, 8, 10, 12, 12а, 12б, 16; Ленина, 5, 7, 7а, 9, 25, 27, 40, 42. Получить более подробную информацию можно в контакт-центре "Россети Центр" по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-220-0-220.

С 10 утра до окончания ремонтных работ холодную воду отключат по улице Московская, 111, 115, 117, 119, 121, 149, 151, 153. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по переулку Виноградный. Воду подвезут по адресам: Московская, 149; переулок Виноградный, 17. Дополнительная информация по телефонам диспетчерской "РВК-Липецк" - 175 и 236-175.