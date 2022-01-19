В ночь на четверг в Липецке 16 градусов мороза

В Липецке морозно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 20 января, в Липецке ожидается облачная погода. Ночью крепкие морозы - столбик термометра опустится до -16 градусов. Днем 9-10 градусов ниже ноля. Преимущественно без осадков. Ветер южный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

В пятницу, 21 января, синоптики обещают снегопад. Он начнется ранним утром и будет продолжаться до ночи. В темное время суток около 9 градусов со знаком минус. Днем в областном центре 2-3 градуса мороза. Ветер южный 10-12 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и составит 739 мм рт.ст.

Световой день продолжает расти. Восход в 8.19. Заход в 16.46.