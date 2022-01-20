В Липецке у остановки "Памятник Танкистам" погасли светофоры

В Липецке у "Памятника Танкистам" чинят светофор Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке вновь погасли светофоры. Этим утром, 20 января, "дорожные регулировщики" перестали работать возле остановки "Памятник Танкистам".

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, их отключили из-за ремонтных работ. Специалистам нужно частично заменить запчасти светофоров. Они уже на месте, разбирают сигнальный столб. Работы постараются провести в течение дня.

В Липецке у "Памятника Танкистам" чинят светофор Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчанам приносят извинения за временные неудобства. И просят быть особенно внимательными при проходе или проезде через эту территорию. Напомним, что согласно Правилам дорожного движения, если светофор не работает, то участок дороги считается нерегулируемым. Водители должны двигаться, уступая дорогу пешеходам.