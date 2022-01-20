Судимый липчанин на исправительных работах убил коллегу ударом загипсованной руки Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке заключили под стражу подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. В отношении 24-летнего парня возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 30 декабря 2021 года работники предприятия по улице Московской распивали алкоголь. Между ними вспыхнула ссора. Выясняя отношения, подозреваемый ударил оппонента загипсованной рукой по голове и сбежал. Несчастного в бессознательном состоянии нашли сотрудники организации, заступившие на смену на следующий день. Потерпевшего госпитализировали, но было поздно. Несмотря на усилия медиков, 57-летний мужчина скончался. Выводы судмедэкспертов таковы - смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Полицейские установили и задержали предполагаемого преступника. В его квартире они нашли гипс с пятнами крови. Липчанин во всем признался. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, его арестовали. Кстати, ранее парня осудили за мошенничество с банковскими картами. Его отправили на исправительные работы на предприятие, где и произошла трагедия. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.