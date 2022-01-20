Липчанин в суде оспорил штраф за митинг против коронавирусных QR-кодов

В Липецке суд вынес решение по административному делу за пикет против коронавирусных ограничений. Согласно материалам суда, мужчине выписали протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП – нарушение порядка проведения собрания или пикетирования. Речь идет о несогласованном митинге, который якобы проходил в 11 утра 9 декабря у здания областного совета депутатов на улице Зегеля. В тот день депутаты голосовали за федеральный закон о QR-кодах.

На улице находились несколько человек и по заявлению полиции незаконно митинговали, за что им и выписали протокол. Сами «митингующие» заявили, что митинга не было. В Советском суде состава нарушения не нашли и производство прекратили. Участковый полиции с решением не согласился и подал жалобу в областной.

Дело рассмотрели в этот четверг, 20 января. Как сообщили в пресс-службе областного суда, постановление Советского суда оставили без изменений, а жалобу без удовлетворения, поскольку не установили факт проведения митинга.