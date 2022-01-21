Под Липецком водитель ВАЗа сбил подростка

ДТП на улице Стаханова Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД региона, за прошедшие сутки, 20 января, на дорогах Липецка в трех авариях пострадали пять человек. Не обошлось без ДТП с пешеходами.

ДТП с участием подростка случилось вечером, после 18.00, на трассе Хлевное – Липецке в Липецком районе. Там 30-летний водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Парнишка попал в больницу. Предварительная причина ДТП – нарушение правил проезда переходов.

В самом Липецке утром на улице Стаханова 30-летний водитель «Ситроена» влетел в стоящий автомобиль «Киа» с 35-летним мужчиной за рулем. Пострадал водитель второй иномарки, до больницы дело не дошло. Причина – неверный выбор дистанции.

В то же утро в Грязинском районе на подъезде к трассе Орел – Тамбов столкнулись «Форд» с 25-летним водителем и «Лада Веста» с 41-летним мужчиной. В ДТП пострадали оба водителя и 41-летний пассажир «Лады» – все в больнице. Предварительная причина – нарушение правил перестроения.