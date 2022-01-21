В субботу в Липецке до 4 градусов мороза

Морозы пока остаются в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 22 января, в Липецке будет облачно. Ночью до 7 градусов ниже ноля. Небольшой снег. Днем около 4 градусов мороза. Ветер южный 8-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 января, морозы не отступят. В темное время суток столбик термометра опустится до отметки -11 градусов. Днем в областном центре тоже холодно - 7 градусов со знаком минус. Ветер восточный с переходом на северо-восточный 5-7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и составит 758 мм рт.ст.

Луна убывающая. Световой день с каждым разом становится все длиннее. Солнце поднимается над горизонтом в 8.16. Заходит в 16.50.