В Липецке поймали студента-иностранца с 20 граммами наркотика

В Липецке задержали молодого человека с наркотиками Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе в Липецке полицейские задержали 21-летнего гражданина иностранного государства. Правоохранители заподозрили его в незаконном обороте наркотиков. Они досмотрели парня и нашли у него сверток с неким веществом. Экспертиза показала, что молодой человек носил с собой почти 20 грамм синтетического наркотика. Как стало известно, парень должен был его распространить на территории Липецкой области.

По данным пресс-службы регионального УМВ России, возбуждено уголовное дело по п. "г" ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ". Максимальное наказание по статье - до 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователя на время расследования подозреваемого заключили под стражу.