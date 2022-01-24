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Общество24 января 2022 12:21

В Липецке накажут управляющие компании, которые до конца недели не расчистят снег во дворах

Липчане чаще всего жалуются на плохую уборку этих территорий
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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На прошлой неделе с улиц Липецка вывезли более 38 тыс. кубометров снега.

На прошлой неделе с улиц Липецка вывезли более 38 тыс. кубометров снега.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшие выходные в Липецке со снегом боролись 140 машин. Акцент сделали на расчистке подъездных путей к школам, детским садам, поликлиникам. Из 315 тыс. кв. м расчистили 210 тыс. За прошлую неделю вывезли более 38 тыс. кубометров снега. А с начала года - почти 100 тыс. кубометров.

В этот понедельник, 24 января, на улицах города работают 85 машин. Специалисты планируют заступить в районы ЛТЗ, НЛМК, Сырский Рудник, Матырский, 26 микрорайон - расчистить там дороги. Аналогичные работы проведут на магистралях Советского, Правобережного и Октябрьского округах.

Кстати, чиновники продолжают проверять, как в Липецке убирают снег. В центре внимания - дворы многоквартирных домов. На эти территории чаще всего поступают жалобы от липчан. Первый вице-мэр города Вадим Негробов предупредил, что у управляющих компаний есть несколько дней, чтобы навести порядок во всех дворах. В пятницу в рейды выйдет Госжилинспекция. Нарушителей будут наказывать.