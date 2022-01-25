Липчане похитили мужчину, вывезли в лес и угрожали, пытаясь узнать места "закладок" наркотиков

Липчанина вывезли в лес, чтобы узнать, где он спрятал наркотики Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение в отношении двух липчан. Уголовное дело передали в суд. Жителей областного центра обвиняют в совершении преступления по п."а", "в", ч.2 ст.126 УК РФ "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия опасного для здоровья".

По версии следствия, в августе 2021 года 32-летний ранее судимый мужчина и его 26-летний приятель, страдающий наркотической зависимостью, решили изобличить и передать полиции "закладчика". Они напали на липчанина, которого они приняли за наркодилера, затолкали в машину и повезли в лес. Несчастный пытался бежать, но безуспешно.

Истязатели требовали рассказать им о местах "закладок" наркотиков, угрожали применить силу. Но они просчитались. Схваченный ничего не знал и не был связан с запрещенными веществами. Тогда приятели заставили идти пленника вглубь леса. Там ему и удалось скрыться от похитителей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, один из обвиняемых, находясь в федеральном розыске, совершил еще одно преступление в Воронеже - п. "в" ч.2 ст.158 УК РФ "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".