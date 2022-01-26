Пьяный липчанин в гостях у друга до смерти избил соседа

После драки сосед пошел домой: на следующий день он был мертв Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления по ч.4 ст.111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

По данным следствия, 23 января липчанин находился в гостях у знакомого в квартире дома по проспекту Победы. Они с 52-летним соседом распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, хозяин помещения пошел в магазин. В этот момент между мужчинами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Гость бил соседа кулаками по всему телу, сбив с ног. Затем он ударил лежащего мужчину ногами по голове. Тот потерял сознание.

Вернувшийся хозяин квартиры увидел, как подозреваемый пытается привести в чувства соседа. Последний через некоторое время очнулся и ушел. На следующий день его обнаружили в своей комнате без признаков жизни. Согласно выводам судмедэкспертов, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, решается вопрос о заключении липчанина под стражу. Он признал вину и пояснил следователю все обстоятельства произошедшего. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.