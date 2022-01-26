В Липецкой области из-за коронавируса на новый режим работы переходят МФЦ, соцзащита и Госжилинспекции

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и новым штаммов коронавируса "Омикрон" в Липецкой области изменился график приема граждан в некоторых ведомствах.

С 27 января в МФЦ будут принимать липчан только по предварительной записи. Без нее жители региона могут получить только транспортную карту нового образца и QR-код, создать учетную запись на портале Госуслуг, зарегистрировать недвижимость. Для входа в центр QR-код не требуется. Записаться на прием можно на сайте umfc48.ru или по телефону единой справочной службы 52-21-42.

Все стационарные учреждения соцзащиты закрываются на карантин с 27 января. Сотрудники будут работать по сменам. Выезды подопечных за пределы учреждений отменили. На реабилитацию и обслуживание примут, но только после 2-недельного карантина с отрицательным ПЦР-тестом.

А с этой среды, 26 января, в Госжилинспекции региона отменили личный прием граждан. Теперь он будет проходить в режиме видеоконференцсвязи или по телефону. Прием проводит и.о. руководителя ГЖИ Юрий Букреев в каждый четверг с 11.00 до 12.00, а также замруководителя инспекции. Записаться и согласовать форму приема можно по телефону 22-13-17.