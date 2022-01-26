Прокуратуре не понравилось, как дороги Липецка очищают от снега и наледи

Специалисты выявили многочисленные снежные валы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Прокуратура Правобережного района проверила, как дороги Липецка очищают от снега и наледей. Результаты оказались не столь обнадеживающими. Специалисты выявили многочисленные снежные валы на пешеходных переходах улиц Интернациональная, Плеханова, Максима Горького, Желябова.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в адрес председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка, а также начальника МУ "Управление главного смотрителя Липецка" внесли представления. А в отношении начальника Управления главного смотрителя также возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

Исполнение актов в прокуратуре взяли на контроль.