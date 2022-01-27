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Общество27 января 2022 10:53

В Липецке детские сады поборются за 100000 рублей

В областном центре выберут лучший двор дошкольного учреждения
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке стартует конкурс "Лучший двор детского сада - 2022"

В Липецке стартует конкурс "Лучший двор детского сада - 2022"

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке с февраля стартует ежегодный конкурс "Лучший двор детского сада - 2022". Его проведут в 2 этапа. В феврале - зимний, а в июне - летний. Как пояснили в пресс-службе мэрии, победителей определят по сумме набранных баллов. Предполагается 3 призовых места. Но если участники наберут равное количество баллов, то победителей может быть больше. Призовой фонд - 100 тыс. рублей.

В состав жюри вошли представители департамента образования, совета родительской общественности дошкольных образовательных учреждений, победители прошлогоднего конкурса. В рамках первого этапа они оценят освещение и ограждение в детских садах, как убирают от снега и мусора, есть ли места для подвижных игр, лыжня, каток, постройки из снега для детских игр, горка для катания, ледяные дорожки, кормушки для птиц, оборудование для наблюдения за погодными явлениями.

Летом конкурсная комиссия также проверит санитарное состояние территории и прогулочных участков. Проверит, как организованы прогулки и чем заняты дети, условия для игр, отдыха, наличие спортивной площадки, разметки по правилам дорожного движения. Баллы начислят за озеленение участка, ухоженность огорода и насаждений, за состояние теневых навесов, песочниц, дорожного покрытия, ограждения, контейнерной площадки.

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