В Липецке в районе улиц 9 Мая и Неделина запретили останавливаться машинам

В Липецке еще в нескольких местах появились дорожные знаки, запрещающие остановку. Их установили в районе домов №20 и №20а по улице 9 Мая, а также на проезде к дому №15а по улице Неделина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данных участках областного центра работает эвакуатор. Машины нарушителей будут увозить на штрафстоянку. К этим мерам прибегли, чтобы повысить безопасность дорожного движения. Обеспечить беспрепятственный проезд и выезд автомобилей с прилегающих территорий.

Напомним, что несколько недель назад парковаться запретили возле Областного суда. Оставлять транспорт с обеих сторон здания нельзя. А днем - на проезде в районе остановки "Дворец правосудия".