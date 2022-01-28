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Происшествия28 января 2022 8:43

Скорая застряла в снегу в одном из дворов Липецка

Машину выталкивали медики и очевидцы
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Автомобиль скорой помощи застрял в снегу в Липецке. Инцидент произошел не где-нибудь в отдаленных районах или на проселочной дороге, а во дворе у многоквартирного дома почти в центре города – на улице Звездная.

Неотложка окопалась в сугробе у многоквартирного дома, недалеко от самой больницы БСМП №1. Видео инцидента сняли и выложили в сеть очевидцы. Судя по записи, автомобиль медиков заехал на дворовую парковку, но не смог выбраться обратно на дорогу через снежную колею.

Машину «скорой помощи» выталкивали сами медики и проходящие мимо люди.

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