Липчанин получил 4 года за изнасилование невестки

В Липецкой области вынесли приговор 53-летнему жителю Становлянского района, которого признали виновным по 131 статьи УК – изнасилование. Согласно материалам дела, инцидент произошел 8 мая 2021 года, когда 28-летняя невестка гостила в доме родителей мужа.

Изрядно выпив, глава семейства дождался, когда его не менее пьяная супруга уйдет спать, и изнасиловал сноху. Девушка пыталась сопротивляться, но насильник закрыл ей рот ладонью. Невестка все же смогла позвать на помощь, на крики прибежала живущая по соседству тетя жертвы. Она и стала очевидцем преступления.

После заявления девушки, свекор сначала во всем сознался, а позже отказался и заявил, что не виновен. Но его доводы сочли не убедительными. Также суд учел предыдущий приговор мужчине за неуплату алиментов. Как сообщили в пресс-службе СКР области, виновного приговорили к 4 годам лишения свободы.