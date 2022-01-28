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Общество28 января 2022 15:49

Липчан приглашают на юбилейную "Лыжню России"

Гонку запланировали на 12 февраля под Липецком
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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12 февраля под Липецком проведут "Лыжню России"

12 февраля под Липецком проведут "Лыжню России"

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Через несколько недель в Липецке состоится "Лыжня России". Мероприятие пройдет 12 февраля на территории базы отдыха "Алые паруса" - Липецкий район, село Пады, улица Усманская, 1а. Кстати, это будет 40-я Всероссийская гонка.

Единый старт запланирован на 12.00. С собой взять паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования от несчастного случая. Спортсменам до 17 лет нужен будет допуск от врача. Зарегистрироваться на "Лыжню России" можно будет с 1 февраля на официальном сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области, а также в соцсетях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подготовка к мероприятию начнется в ближайшие дни. Территорию стартового города и лыжню очистят, оборудуют парковочные места, установят биотуалеты и контейнеры для мусора. Организаторы продумают музыкальное сопровождение и развлекательную программу, чтобы болельщики не скучали во время забега.

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