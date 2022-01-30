Ельчанин до смерти избил знакомого и оставил в парке без одежды

Следователи завершили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Ельца. его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего.

По данным регионального СУ СКР, ночью 2 ноября 2021-го мужчина выпивал вместе со своим давним знакомым в городском парке. В какой-то момент между приятелями завязалась ссора. Обвиняемый жестоко избил 28-летнего знакомого, снял с него всю одежду и сжег в костре. А затем отправился домой, оставив покалеченного ельчанина в беспомощном состоянии.

Утром потерпевшего без сознания нашли прохожие и обратились к медикам. Мужчину госпитализировали, однако тот, не приходя в сознание, скончался. Согласно выводам судмедэкспертов, его смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

- Обвиняемый судим за грабеж и нанесение побоев. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал. Пояснил, что причиной конфликта стало упрямство потерпевшего, не желавшего идти домой. Чтобы проучить знакомого, с которым дружил на протяжении 15 лет, обвиняемый избил его, раздел и оставил в парке. На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

Дело в скором времени передадут в суд. Максимальное наказание, которое грозит ельчанину - до 15 лет лишения свободы.