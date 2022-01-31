В управлении социальной политики Липецкой области новый начальник

Управление социальной политики Липецкой области возглавит Татьяна Андреева Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В управлении социальной политики Липецкой области новый руководитель. Ведомство возглавит Татьяна Андреева. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, ранее она была первым заместителем этого управления. В должность новый руководитель вступит с 1 февраля 2022 года.

Татьяна Андреева родилась в 1978 году в Липецке. Окончила ЛГТУ по специальности "Психология". После получила еще одно высшее образование - "Государственное и муниципальное управление" в Орловской региональной академии государственной службы. Неоднократно повышала квалификацию. С октября 2011 года по декабрь 2016 года работала директором Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей. Затем ушла в региональное управление соцзащиты. Замужем, воспитывает дочь.