Под Липецком лоб в лоб столкнулись микроавтобус и "Лада": двоих госпитализировали

Под Липецком столкнулись Пежо и "Лада Гранта" Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший понедельник, 31 января, на улице Героев в Ельце сбили 44-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на него наехал "Шевроле". ДТП случилось на пешеходном переходе. Пострадавшего с травмой доставили в больницу.

В тот же день в Данковском районе на автодороге Данков-Барятино столкнулись "Пежо" и "Лада Гранта". 64-летнего водителя отечественного автомобиля и его 41-летнюю пассажирку госпитализировали. Предварительная причина аварии - несоответствие скорости конкретным условиям движения.

А в селе Кривополянье Чаплыгинского района столкнулись ИЖ и ВАЗ-2114. Травмы получили оба водителя - 62-летний и 30-летний мужчины, а также два пассажира "четырнадцатой". По предварительным данным, водители нарушили правила расположения на проезжей части.