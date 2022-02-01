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Общество1 февраля 2022 6:30

Липчан просят выбрать школы, у которых возведут комплексные спортплощадки

На их установку выделили 150 млн рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на территории 7 школ появятся комплексные спортплощадки: голосование продлится до 4 февраля

В Липецке на территории 7 школ появятся комплексные спортплощадки: голосование продлится до 4 февраля

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на территориях школ возведут комплексные спортивные площадки. Где именно - выберут сами липчане. Голосование уже стартовало. В нем участвуют 15 образовательных учреждений: № 4, 5, 6, 8, 15, 17, 31, 37, 40, 49, 51, 52, 54, 55, 63. Как пояснили в пресс-службе мэрии, в перечень вошли школы, где недостаточно развита спортивная инфраструктура или открыты спортивные, либо кадетские классы.

В итоге определят 7 территорий, которые преобразуют к 1 сентября 2022 года. К работам планируют приступить в конце весны - начале лета. Спортплощадки будут открыты для посещения. Потренироваться смогут не только учащиеся, но и жители района. На работы из региональной казны выделили 150 млн рублей.

Голосование продлится до 4 февраля. 5 февраля объявят победителей. Что делать с остальными школами, обсудят с родительской общественностью.

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