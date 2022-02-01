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Здоровье1 февраля 2022 9:11

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 1 февраля 2022 года: 1 109 случаев за сутки

В Липецкой области новый "рекорд" по количеству зараженных коронавирусом за сутки
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 1 109 человек

В Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 1 109 человек

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 1 109 человек. Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже - 985 заболевших. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 93 683 случая коронавирусной инфекции.

Специалисты управления просят липчан соблюдать меры личной и общественной профилактики: избегать места массового скопления людей, воздержаться от тесного общения в компаниях и коллективах, в общественном транспорте использовать маску и соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком, не трогать руками лицо, тщательно мыть руки. При ухудшении самочувствия самоизолироваться и вызвать врача на дом.

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