Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 1 февраля 2022 года: 1 109 случаев за сутки

В Липецкой области за сутки коронавирус выявили у 1 109 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 1 109 человек. Напомним, что днем ранее этот показатель был ниже - 985 заболевших. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 93 683 случая коронавирусной инфекции.

Специалисты управления просят липчан соблюдать меры личной и общественной профилактики: избегать места массового скопления людей, воздержаться от тесного общения в компаниях и коллективах, в общественном транспорте использовать маску и соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком, не трогать руками лицо, тщательно мыть руки. При ухудшении самочувствия самоизолироваться и вызвать врача на дом.