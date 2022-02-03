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Происшествия3 февраля 2022 6:04

В Липецке столкнулись иномарка и такси: двоих доставили в больницу

А в Данковском районе неизвестный водитель на трассе сбил женщину
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В ДТП с иномарками пострадали два человека: водителя и пассажирку доставили в больницу

В ДТП с иномарками пострадали два человека: водителя и пассажирку доставили в больницу

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В минувшую среду, 2 февраля, в Липецке произошла серьезная авария. На улице Космонавтов столкнулись "Шевроле" и "Пежо". Как стало известно "КП-Липецк", машины столкнулись лоб в лоб. Одна из них - такси. Пострадал 29-летний водитель первой иномарки и его 19-летняя пассажирка. Их с травмами доставили в больницу.

В тот же день в Данковском районе на трассе Воскресенское - Данков сбили 34-летнюю женщину. Ее с травмами госпитализировали. Водитель на неустановленном автомобиле скрылся с места ДТП.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, за сутки автоинспекторы выявили в Липецкой области 870 нарушений Правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии за руль сели 5 человек. Еще 71 - не стали пристегиваться. Водители 501 раз превысили скорость, выехали на встречную полосу, нарушили правила парковки.

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