Липчане за неделю пожаловались на опасные сосульки 200 раз

Липчане жалуются на неубранные сосульки Фото: Лия МУРАДЬЯН

С перепадами температур в Липецке крыши обросли опасными сосульками и наледью, что вызывает опасения у горожан. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, за последнюю неделю, с 24 января по 2 февраля, в Единую диспетчерскую службу поступило 200 жалоб на сосульки в Липецке.

Среди адресов были улицы Папина, Гагарина, Космонавтов, Пролетарская, 9-й микрорайон, Интернациональная, Желябова, Московская и ряд других.

Спасатели напоминают, что на неубранные сосульки можно жаловаться в свою управляющую компанию или в ЕДС: 8-800-450-48-48. Коммунальные службы должны отреагировать на обращение в течение суток. За наледь на обшитых и самостоятельно пристроенных балконах ответственность несут собственники.