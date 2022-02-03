В реке Усмань под Липецком снова гибнет рыба

В Липецкой области вновь забили тревогу. Жители Усмани уверяют, что у них в реке плавает дохлая рыба. В доказательство местные сняли видео и распространили в соцсетях.

По словам очевидцев, рыба всплыла кверху брюхом в реке Усмань недалеко от улицы Местечко Коммуны, между Девицким и Хомутовским мостом. Жители считают, что всему виной местные теплицы, которые загрязняют воду.

- Все усеяно рыбой, - рассказал липчанин, снявшийся в ролике. – Дышать невозможно, вонь стоит ужасная. Еще бы рыба не задыхалась!

Как сообщили «КП-Липецк» в региональной природоохранной прокуратуре, об инциденте знают. Специалисты выезжали на место и взяли пробы воды. В настоящее время идет сбор информации. Одна из версий случившегося – отсутствие кислорода, из-за чего и произошел замор рыбы. Окончательные результаты исследований объявят позже.

Напомним, что в реке Усмань уже гибла рыба. Это случилось в начале декабря 2020 года. Тогда инспекторы Росприроднадзора провели внеплановую проверку «Липецкоблводоканала» и нашли 17 нарушений. Оказалось, что предприятие сбрасывало сточные воды в реку. В водоем слили превышенную концентрацию аммоний-иона, железа, марганца, меди, нефтепродуктов, нитрит-иона, фенола, фторид-иона, фосфат-иона, цинка и тд. «Липецкоблводоканалу» пришлось заплатить большие штрафы.

Кстати, липчан просят помочь водным обитателям региона. Для этого нужно бурить лунки, пропиливать проруби, чтобы в воде было необходимое количество кислорода.

Как сообщили «КП-Липецк» в областном управлении экологии, по факту публикации видео с рыбой на поверхности реки Усмань провели комплексное исследование – факты аварийного сброса не установили.

В проверке также участвовали сотрудники Рыбоохраны, государственной экологической лаборатории и администрации Усманского района. Специалисты взяли пробы воды в том месте, где произошел замор и образцы самой рыбы.

Первые результаты исследования показали: несоответствие нормативам качества природной воды по 2 показателям – растворенный кислород в 1,5-2 раза ниже нормы, содержание аммоний-иона в 2,5-6,6 раз превышает норматив качества.

Экологи отметили, что продолжаются исследования отобранных проб воды еще по 17 показателям, протоколы результатов будут готовы в первой декаде февраля.