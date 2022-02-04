Под Липецком вспыхнул кирпичный дом: есть погибший

За минувшие сутки в Липецкой области зарегистрировали 4 пожара. Так, днем 3 февраля в Воловском районе вспыхнул жилой кирпичный дом. К месту происшествия в деревню Казаково выдвинулись 2 отделения пожарной охраны. Несмотря на их усилия, огонь повредил внутреннюю отделку комнаты на площади 6 кв.м. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, есть погибший. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В Лебедяни по улице Дачная загорелся деревянный двухквартирный дом. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и имущество на площади 70 кв.м. Также сгорела кровля дома на площади 220 кв.м. К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание.

В тот же день вечером в Липецке на улице Неделина загорелся автомобиль "Фольксваген". Огонь повредил приборную панель, лобовое стекло, руль, левую переднюю дверь, крышку капота, подкапотное пространство. Пострадавших нет.