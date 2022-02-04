В Липецкой области в 2021 году реже рожали и чаще умирали

В Липецкой области в 2021 году родилось 8 993 малыша. По данным Липецкстата, это на 4% меньше, чем за тот же период 2020 года - 9 389 новорожденных. Среди появившихся на свет 35% - первенцы. Еще 38% родились вторыми в семьях, а 27% - третьими и последующими. Также регион пополнился близнецами - 85 пар с января по декабрь.

Умерло 23 637 жителей региона. В 2020 году - 20 081 житель Липецкой области. За год смертность увеличилась на 18%. Естественная убыль населения составила 14 644 человек - разница между умершими и родившимися за январь-декабрь 2021 года.

В прошлом году в регионе зарегистрировали 6 739 браков - на 18% больше, чем годом ранее. Но и количество разводов, к сожалению, увеличилось на 7%: в 2021 году - 5 171, в 2020 году - 4 849.