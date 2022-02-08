Пьяный липчанин на вечеринке ударил приятеля стеклом в шею

Ночью в отдел полиции №8 Липецка обратились жильцы одного из домов по улице 8 Марта. Взволнованные граждане сообщили о конфликте между соседями. На место происшествия прибыли правоохранители. В этот момент из подъезда как раз выбегал мужчина. Они остановили липчанина. Тот явно нервничал. Позже стало понятно почему.

Полицейские установили, что 27-летний задержанный гостил у своего приятеля, у которого в квартире собралась небольшая компания. Молодые люди распивали алкоголь. Фигурант и один из знакомых поругались. Подозреваемый схватил осколок стекла и ударил им оппонента в область шеи. 23-летнего потерпевшего госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п."з" ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Липчанина заключили под стражу.