Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 февраля 2022 12:32

ФСБ нашли 15 килограмм мефедрона в подпольной лаборатории под Липецком

Застигнутым на месте «химикам» грозит пожизненное
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Лаборатория находилась на территории садов

Лаборатория находилась на территории садов

Фото: УФСБ по Липецкой области

Крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков нашли и обезвредили в Липецкой области сотрудники регионального УФСБ. По информации ведомства, нарколаборатория располагалась в жилом доме на территории одного из садоводческих товариществ.

В дом завезли прекурсоры, оборудование и производили мефедрон в промышленных масштабах. Наркотики предназначались для продажи крупными партиями. На момент облавы в помещении за «работой» находились три лаборанта, которых там же и задержали. По чьей указке действовали «химики» еще предстоит выяснить.

Наркотики производили на продажу

Наркотики производили на продажу

Фото: УФСБ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Липецкой области, всего изъяли более 15 кг мефедрона и полтонны химических вещество. Уголовное дело возбудили пл части 5 статьи 228.1 УК – особо крупный размер. Участникам грозит вплоть до пожизненного.