ФСБ нашли 15 килограмм мефедрона в подпольной лаборатории под Липецком

Лаборатория находилась на территории садов Фото: УФСБ по Липецкой области

Крупную лабораторию по производству синтетических наркотиков нашли и обезвредили в Липецкой области сотрудники регионального УФСБ. По информации ведомства, нарколаборатория располагалась в жилом доме на территории одного из садоводческих товариществ.

В дом завезли прекурсоры, оборудование и производили мефедрон в промышленных масштабах. Наркотики предназначались для продажи крупными партиями. На момент облавы в помещении за «работой» находились три лаборанта, которых там же и задержали. По чьей указке действовали «химики» еще предстоит выяснить.

Наркотики производили на продажу Фото: УФСБ по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Липецкой области, всего изъяли более 15 кг мефедрона и полтонны химических вещество. Уголовное дело возбудили пл части 5 статьи 228.1 УК – особо крупный размер. Участникам грозит вплоть до пожизненного.