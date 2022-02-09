Слетевшая с крыши глыба снега и льда в Липецке едва не накрыла женщину с ребенком

Трагедия с женщиной и ребенком в Липецке едва не случилась у подъезда дома на улице Терешковой. Там с крыши многоэтажки 1/2 сорвалась глыба обледеневшего снега. Все случилось в тот момент, когда люди только вышли из подъезда.

Произошедшее записала уличная камера наблюдения. На записи видно, как женщина спускается по ступенькам, держа ребенка за руку. Очевидно мать слышит характерный шум сверху и сразу понимает, что нужно быстро бежать.

Едва женщина с ребенком успели отбежать на безопасное расстояние, как на землю рухнула массивная глыба наледи со снегом. В этот момент липчанка закрыла мальчика собой. В конце видно, как перепуганная мама, отойдя от шока, обнимает ребенка.

Видео опубликовала на своей странице в Instagram пользователь marina_babiy2. Женщина рассказала, что жильцы дома уже поднимали тему с наледью и выкладывали видео с опасно свисающими с крыши сосульками. По словам жильцов, коммунальные службы только частично сбили сами сосульки, а наледь с крыши не убрали.