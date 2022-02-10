В Липецкой области из-за коронавируса приостанавливают плановую медпомощь

В Липецкой области приостанавливают оказание плановой медпомощи Фото: Юлия КЛЮЕВА

С 14 по 28 февраля в Липецкой области приостанавливают оказание плановой медпомощи в медорганизациях, а также проведение профосмотров и диспансеризации. Причина тому - увеличение заболеваемости коронавирусом. Напомним, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 1 733 жителей региона.

При этом дневные стационары при поликлиниках продолжат работу. Сохранится плановая госпитализация. Как отметили в пресс-службе областного управления здравоохранения, в полном объеме окажут медпомощь пациентам с социально значимыми заболеваниями; с онкологией и гематологическими заболеваниями; тем, кому требуется непрерывное лечение, а также проведение заместительной почечной терапии.

Продолжать работать стоматологические поликлиники, женские консультации. Без изменений - патронаж на дому новорожденных. Будут оказывать медпомощь призывникам, выдавать направления на оказание высокотехнологичной медпомощи и санитарно-курортное лечение. Не изменится организация предварительных, периодических, предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров.