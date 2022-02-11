В Липецке с перевозчиками подпишут новые контракты: нарушителей будут штрафовать

В Липецке с перевозчиками подпишут новые контракты Фото: Юлия КЛЮЕВА

Накануне, 10 февраля, в администрации Липецка прошло совещание с представителями транспортных компаний. Собравшиеся во главе с мэром Евгенией Уваркиной обсудили условия новых контрактов, которые заключат в 2022 году. Изменения коснутся и маршрутной сети города, и обязанностей перевозчиков.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в новых контрактах пропишут требования к перевозчикам, водителям и состоянию машин. Особое внимание обратят на чистоту автобусов, исправность систем отопления и вентиляции, соблюдение расписания. Нарушителям будут грозить штрафы. А кто не будет соблюдать условия систематически - расторжение договоров.

По словам мэра, к общественному транспорту много претензий как у жителей, так и у администрации. Согласно прошлогоднему анализу, не все автобусы соответствуют требованиям доступной среды. Мало машин, оснащенных кондиционерами. Кроме того, на 1 автобус приходится по 0,35 ДТП в год, совершенных по вине водителя.

Перед городским департаментом транспорта поставили задачу - повысить качество пассажирских перевозок. Для этого нужно предложить условия, которые простимулируют перевозчиков обновить автопарк. В настоящее время в Липецке действует 55 маршрутов, из которых 25 - частных, а 30 обслуживает "Липецкпассажиртранс".