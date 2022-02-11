МЧС предупреждает: в Липецке и области налипание мокрого снега

Липчан предупреждают о налипании мокрого снега Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ближайшие часы и с сохранением в течение этой пятницы, 11 февраля, в Липецкой области ожидается налипание мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. В области возможно возникновение нештатных ситуаций - нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждение линий связи и электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах. Лучше не оставлять машины вблизи деревьев, электросетей. А липчанам не стоит ходить у стен зданий - нужно держаться на безопасном расстоянии.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.