Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 14:49

В Липецке на 125000 рублей оштрафовали УК за заснеженные ступеньки

Внимание проверяющих привлекло крыльцо дома на улице Космонавтов
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецке УК оштрафовали за заснеженные ступеньки

В Липецке УК оштрафовали за заснеженные ступеньки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке оштрафовали управляющую компанию. Как сообщили в пресс-службе Госжилинспекции, УК привлекли к административной ответственности за неочищенные ступеньки крыльца многоквартирного дома №90 по улице Космонавтов. Наказание - штраф в 125 тыс. рублей.

В ГЖИ уточнили, что очищать ступеньки и козырьки над входами нужно независимо от погодных условий. Управляющим компаниям следует быть внимательнее и не дожидаться окончания снегопада, чтобы выполнить свою работу.

Кстати, на крупную сумму попала еще одна УК. Специалисты проверили дом №4а по улице Зои Космодемьянской и обнаружили, что в местах общего пользования отслоились краска и штукатурка, загрязнился побелочный слой, кое-где разбилась плитка на полу. Суд оштрафовал компанию на 125 тыс. рублей.