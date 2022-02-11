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Общество11 февраля 2022 16:57

Липчанин, чтобы не лишиться земельного участка, выплатил моральный вред в 300000 рублей

Приставам пришлось пойти на крайние меры, чтобы взыскать долг
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие приставы взыскали моральный вред с виновника ДТП. По данным пресс-службы регионального УФССП, липчанина признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Суд приговорил мужчину возместить моральный вред потерпевшему в 300 тыс. рублей.

Чтобы добиться выплаты, пристав ограничил должнику право на выезд за границу. Кроме того, он выяснил, что у мужчины есть в собственности участок площадью 1 200 кв.м. Пристав подал в суд заявление о взыскании на земельный участок, чтобы принудительно лишить липчанин права собственности на эту территорию. После таких мер житель Липецкой области выплатил всю сумму пострадавшему в аварии.