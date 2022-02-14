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Общество14 февраля 2022 11:18

В Липецке 5 школ закрыли на карантин

Всего болеют более 6 тыс. школьников
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке на дистанционное обучение перевели ребят из 5 школ

В Липецке на дистанционное обучение перевели ребят из 5 школ

Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на этот понедельник, 14 февраля, в Липецке 5 школ закрыли на карантин. На дистанционку перевели учеников школ №16, 20, 29, 30 и 60.

В пресс-службе мэрии дополнили, что по эпидемиологическим показаниям также закрыли 110 классов из 18 учебных заведений. А в школах №2, 28 и 45 в настоящий момент плановые каникулы.

Всего в областном центре болеют 6 387 ребят - 10,7% от общего числа школьников. На больничном также находятся 302 педагога - 10%.

Напомним, что если в классе заболели более 20% детей, то их временно отправляют на дистанционное обучение, вводится карантин. Как только ситуация улучшается, юные липчане вновь возвращаются за парты. Родители также могут перевести своих чад на дистант. Для этого нужно написать заявление в школу.