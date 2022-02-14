В зоопарке Липецка 31 пара животных отмечает День влюбленных Фото: Юлия КЛЮЕВА

В День Святого Валентина в зоопарке Липецка рассказали о семьях, которые обитают на его территории. Всего в зверинце около 4 тыс. животных, среди них 31 пара. Самые влюбленные - львы Кальян и Кира, ягуары Чип и Эстрелла, японские макаки Самурай и Лаура, домашние яки Мишка и Марта, степные сурки Мальчик и Девочка, тигровые питоны Тиграш и Альба, альпаки Зорро, Бемби и дочка Снежинка, японские журавли Джицу и Нагоя, семейство кошачьих лемуров Ириска, Пион и малыш Тюльпан.

В 2021 году у обитателей зоопарка появилось 148 детенышей. Некоторые из них остались в областном центре. Так, лемур Тюльпан родился в мае 2020 года. Он вместе с Ириской и Пионом живет в павильоне "Экзотика". Лемуры любят бананы, груши, апельсины, белковую пищу, яйца и творог. По словам сотрудников зверинца, папа особенно заботится о семействе - уступает место у кормушки малышам, играет с ними и спит.

У альпак Зорро и Бемби за 9 лет родилось 4 малыша. А японские журавли Джицу и Нагоя прибыли в Липецк из Окского заповедника. В городском зоопарке их семейство заметно расширилось - на свет появились 22 птенца. Кстати, в Японии эти птицы считаются священными.

В этом году в зоопарк планируют приобрести страусов и водоплавающих птиц, а также жильцов павильона "Экзотика", например, обезьян.